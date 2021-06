Reggio Calabria, la Via Marina bassa diventa a doppio senso: cancellate le strisce blu, ecco come cambiano parcheggi e viabilità [FOTO]

23 Giugno 2021 17:37

La zona pedonale sul Corso Matteotti nel tratto Cesare-Villa Zerbi, valida da ieri 22 giugno fino al 30 settembre 2021, ridisegna completamente la viabilità del Lungomare di Reggio Calabria

Doppio senso in Via Marina bassa e addio strisce blu per il parcheggio. Con l’istituzione della zona pedonale sul Corso Matteotti nel tratto Cesare-Villa Zerbi, valida da ieri 22 giugno fino al 30 settembre 2021, si ridisegna completamente anche la viabilità del Lungomare di Reggio Calabria: in queste ore sono comparsi i cartelli del divieto di sosta, è in corso infatti la cancellazione con della vernice nera di tutte le linee per il parcheggio delle auto per favorire il doppio senso dei veicoli, che avrà avvio probabilmente dalla prossima settimana. Una parte dei parcheggi sarà spostata invece in Via Marina alta, che sarà percorribile con i mezzi fino appunto a Villa Zerbi. Come si può vedere dalle foto con gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, gli autobus sono già stati dirottati sul Lungomare.

Giova precisare che l’Amministrazione Comunale non ha tenuto alcuna conferenza stampa, né diretta Facebook per spiegare alla cittadinanza le decisioni assunte. Uno stringato comunicato ieri pomeriggio annunciava l’istituzione dell’isola pedonale in via Marina alta senza alcuna specifica rispetto ai divieti di sosta, alla viabilità e, comprensibilmente, la popolazione che non è solita consultare gli albi con le ordinanze, oggi ha continuato a parcheggiare regolarmente dove ha sempre fatto, anche perché dal lato monte della via Marina bassa il divieto di sosta scatta da domani. Chi legge quel cartello, quindi, pensa di poter parcheggiare oggi invece dal lato destro non è così. E dopo quelle di ieri, altra pioggia di multe ai cittadini si sta verificando in queste ore.