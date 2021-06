Reggio Calabria, centro nel caos per l’isola pedonale in Via Marina: 6 autobus e centinaia di auto bloccate, risse in via Torrione – FOTO LIVE

24 Giugno 2021 19:05

Reggio Calabria, centro storico nel caos per la viabilità dopo l’istituzione dell’isola pedonale in Via Marina alta: enorme ingorgo in via Torrione, la gente litiga

Potremmo scrivere di un pomeriggio di ordinaria follia. Ma la citazione linguistica l’abbiamo già fatta per l’enorme ingorgo di stamattina in via Tripepi e non sappiamo più cosa inventarci per descrivere a parole, in modo efficace, quello che sta succedendo in questi giorni a Reggio Calabria. Fatto sta che le bizzarre modalità con cui l’Amministrazione Comunale ha disposto l’isola pedonale sul corso Matteotti (Via Marina alta) hanno mandato il centro cittadino nel caos più totale, per giunta in concomitanza con i giorni di chiusura di Via Nazionale Pentimele per i lavori al viadotto del Porto, già da tempo programmati e annunciati dall’Anas. Ne consegue un caos totale per la viabilità in tutta la zona centrale e settentrionale della città.

Proprio in questi minuti, 6 autobus dell’Atam e centinaia di automobili sono bloccate nel centro storico, tra via Giulia e via Torrione, dove alcuni automobilisti sono arrivati persino alle mani, litigando per motivi legati alle precedenze tra le auto bloccate nel traffico. Uno scenario delirante e surreale, in un contesto di per sè difficile per le condizioni meteorologiche vista l’eccezionale ondata di caldo che rende difficile ogni attività all’aria aperta per l’aria irrespirabile con temperature a ridosso dei +40°C.

Doveva essere l’inizio dell’estate reggina, quella stagione in cui fino a dieci anni fa Reggio si riempiva di turisti e iniziavano le serate all’insegna del divertimento in quello che poteva essere considerato un paradiso delle vacanze, dell’arte, della cultura e della musica.

Oggi, invece, Reggio Calabria è diventata un inferno invivibile di barbarie, sottocultura, cattiva amministrazione, sporcizia e degrado.

Che tristezza.