Reggio Calabria, centro nel caos per l’isola pedonale in Via Marina. Ancora Italia: “è un’apocalisse”

25 Giugno 2021 10:01

Reggio Calabria, centro nel caos per l’isola pedonale in Via Marina. Ancora Italia: “iniziano a piovere gli esposti di comitati spontanei di cittadini al Prefetto, alla Procura ed al sindaco”

“Apocalisse è un termine di origine greca che significa “rivelazione”, in questo senso riteniamo che a Reggio Calabria sia in atto una vera apocalisse nel significato letterale del termine appunto di rivelazione della incapacità abissale di chi amministra. Con le ultime azioni amministrative del sindaco viene “rivelata” la sua incapacità amministrativa ed in alcuni casi il suo stato di delirio (totale distacco dalla realtà); l’ultimo grave gesto è stato la chiusura di un tratto di Corso Matteotti, senza alcun preavviso, organizzazione e studio tecnico sui possibili effetti sia sulla viabilità che sui disagi alle decine di cittadini e attività commerciali adiacenti all’area funesta. Sono due giorni di chiusura e se il buon giorno si vede dal mattino possiamo dire che immaginiamo un´epilogo da tragedia greca o da libro dell’Apocalisse“. E’ quanto scrive in una nota il Coordinatore Regionale Calabria di Ancora Italia, Giuseppe Modafferi. “Il sig. Sindaco enfatizza la chiusura di un consistente tratto del corso Matteotti accettando la proposta dei commercianti dell’area (5 attività commerciali interessate). Per tale progetto viene chiuso al traffico il tratto che parte da Villa Zerbi, fino al chiosco di Cesare. In teoria viene vietato il parcheggio auto sul lungomare Falcomatà e reso a doppio senso di circolazione. Nessuno studio sugli effetti alla viabilità sia dei mezzi che degli autobus, sui possibili danni ai cittadini residenti ed al commercio che gravita nell´area. Giorno 23 chiusura senza alcun preavviso e traffico in tilt per due giorni. Pare che il costo complessivo dell´investimento sia di circa 250.000 euro, che ricade sugli imprenditori; sfugge il senso della convenienza di un simile investimento soprattutto per chi già usufruisce di gazebo e/o pedane, invitiamo la Procura ad approfondire sul metodo utilizzato per l´investimento. Tali azioni “scellerate” sono frutto di miopia amministrativa, ignoranza urbanistica, e arroganza, sono frutto di capricci e di superficialità; l’agire irresponsabile del sig. Sindaco e della sua giunta destano profonda preoccupazione in più cittadini sui possibili effetti se non si iniziano a porre freni decisi ad azioni inconsulte e nocive per gran parte delle cittadinanza“, conclude la nota.

Per i gravi disagi causati, già dal primo giorno, iniziano a piovere gli esposti di comitati spontanei di cittadini, ne riportiamo uno stralcio di un esposto inviato al Prefetto, alla Procura ed al Sindaco:

…. il tratto di Corso Matteotti è stato chiuso al traffico. Contestualmente sono state l’installate delle pedane lungo la sede stradale del corso Matteotti, che impediscono oggettivamente ai residenti (sia di Corso Matteotti che delle salite di Via Tenente Panella e di Via Gabriele D’Annunzio), di potere giungere alle proprie abitazioni, se non a piedi. Con tale scellerata decisione, la Giunta Comunale per l’interesse di pochi, già muniti di gazebo sulle aiuole pubbliche ove potere svolgere la propria attività commerciale, ha inconfutabilmente violato e pregiudicato una categoria di cittadini ben più numerosa, che è titolare di diritti ed interessi altrettanto meritevoli di tutela. La forte preoccupazione ovviamente, è determinata dalla consapevolezza e dal timore fondato degli scriventi, che al verificarsi di un evento pregiudizievole, sarebbe impossibile l’accesso alle abitazioni di un qualunque mezzo di soccorso quali autoambulanza, vigili del fuoco, con ciò mettendosi a repentaglio l’incolumità e la sicurezza pubblica. Sembra logico ai più, ma non evidentemente agli attuali amministratori comunali, che un qualsiasi intervento medico sanitario urgente, è reso impossibile dallo stato attuale dei luoghi, oltre all’impossibilità di non potere arrivare con qualunque mezzo fino alle proprie abitazioni. Tale stato di cose, altresì, pregiudica l’attività di professionisti che in quella zona hanno i propri studi ovvero delle strutture ricettive quali B&B, con ciò risultando disagevole per la loro utenza raggiungere gli stessi, determinando una ingiusta ed inammissibile riduzione della clientela e quindi dei guadagni. A ciò si aggiunga l’assoluta arbitrarietà e la totale assenza di interlocuzione dell’amministrazione, con i cittadini residenti nel condividere tale scelta, soddisfacendo soltanto gli interessi di quei pochi esercenti di attività commerciali che insistono nella zona, di contro prevaricando e schiacciando con superficialità e colpevole disattenzione l’interesse degli altri ben più numerosi. Per non parlare delle oggettive difficoltà, che subisce l’intera cittadinanza che per oltre tre mesi, vedrà interclusa un tratto di strada che costituisce l’arteria principale della città. Tutto ciò premesso gli scriventi, come sotto generalizzati,

CHIEDONO

alle S.V. Ill.me di volere intervenire con urgenza al fine di revocare la delibera della Giunta Comunale n. 89 del 05/05/2021 e conseguentemente l’ordinanza n. 230 prot. n. 117654 del 21/06/2021 del Dirigente del Settore Polizia Municipale e Viabilità, ripristinando il corretto transito, salvaguardando così la salute, la sicurezza e l’incolumità dei cittadini residenti nel rispetto della normativa vigente e dei loro interessi e diritti ingiustamente lesi. In via del tutto residuale, si chiede, altresì, che il Comune di RC in persona del Sindaco p.t., tramite i propri organi competenti per materia, provveda ad eliminare quelle barriere architettoniche, ossia le pedane lungo la sede stradale, che impediscono il transito ai residenti con i propri mezzi, nonché l’attraversamento dei mezzi di primo soccorso. Nelle malaugurata ipotesi in cui, permanendo tale situazione di danno ingiusto oltre che di disagio, si dovesse verificare un qualsiasi fatto in pregiudizio alla salute, all’incolumità ed alla sicurezza dei residenti, o si dovesse realizzare un calo del fatturato per gli studi e strutture recettizie insistenti sulla predetta zona, la presente è da intendersi anche quale formale diffida e messa in mora ai sensi dell’art.1219 c.c., facendo sin d’ora riserva i sottoscrittori, ognuno per l’eventuale pregiudizio che dovesse subire nel corso di tale periodo, di agire nelle sedi opportune affinché le Autorità notiziate dei fatti denunciati in narrativa, si assumano ogni eventuale responsabilità in sede civile e\o amministrativa e/o penale.