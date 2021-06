Reggio Calabria, mattinata di ordinaria follia in centro: camion rimane bloccato tra Via Giulia e Via Demetrio Tripepi, traffico in tilt [FOTO E VIDEO]

24 Giugno 2021 16:11

Traffico paralizzato nelle due vie più interessate del centro storico di Reggio Calabria dopo l’istituzione dell’isola pedonale in Via Marina alta

Seconda giornata di traffico intenso nel centro storico di Reggio Calabria. L’improvvisa istituzione dell’isola pedonale in Via Marina alta ha scombussolato lo schema della viabilità e chi prima poteva transitare sul Viale Matteotti dal 22 giugno deve obbligatoriamente svoltare nella stretta Via Giulia. Strade molto strette ed incroci molto trafficati anche in periodi normali, è facile immaginare in queste ore quale è la situazione, visto che tutti i cittadini sono rimasti spiazzati dalle disposizioni dell’Amministrazione Comunale. Scene di ordinaria follia si sono verificate anche questa mattina, precisamente in Via Demetrio Tripepi, dove un camion è rimasto incastrato all’angolo per il riduttivo spazio di manovra a disposizione. Come si può vedere nel video di Daniela Comandè, le vetture sono praticamente immobili, gli automobilisti hanno clacson surriscaldati e i pedoni devono improvvisarsi ausiliari del traffico. Insomma, se l’idea di rendere il centro una grande isola pedonale è ottima, la comunicazione e le soluzioni alternative lasciano ancora molto a desiderare.