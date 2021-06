Reggio Calabria: cambio temporaneo della location del consueto appuntamento con il “Mercante in Fiera”

5 Giugno 2021 12:42

Reggio Calabria, il mercatino di antiquariato viene spostato in via eccezionale sul Lungomare Italo Falcomatà

In vista dell’evento Italia Cup- Regata Nazionale classe Laser, che vede coinvolta, la Rada Giunchi, location abituale del mercante in Fiera, il mercatino di antiquariato, artigianato e collezionismo organizzato dall’Associazione culturale Rhegium Urbis Antiqua 1908 viene spostato in via eccezionale sul Lungomare Italo Falcomatà, a circa 100 mt dall’Arena dello stretto Ciccio Franco. Domenica 06 giugno, troverete circa 40 espositori Calabresi e provenienti dalla vicina Sicilia con artigianato, numismatica, oggetti da collezioni, libri, fumetti, vinili, piccoli oggetti di antiquariato e tanto altro.