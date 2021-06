Reggio Calabria: buche, radici fuori controllo e perdite fognarie. A Croce Valanidi la strada è impraticabile [VIDEO]

8 Giugno 2021 11:18

Due video descrivono alla perfezione le disastrose condizioni del manto stradale a Croce Valanidi, periferia della zona sud di Reggio Calabria

Un tratto di strada, qualche chilometro circa, che in tempi normali si percorrerebbe in auto in pochi minuti. In realtà, però, ci si mette molto di più, con il rischio di lasciarci anche qualche gomma forata o qualche cerchione che va per fatti suoi. Il tutto, “condito” da un inconfondibile “Eau de fogne”. Il tratto di strada presente a Croce Valanidi – zona sud di Reggio Calabria – che da Luppinari arriva fino alla rotatoria di San Gregorio, non si fa mancare davvero nulla. La Via Trapezi è rappresentata indistintamente da: voragini enormi lungo tutto il percorso, perdite fognarie e – udite udite – radici di vecchi alberi che hanno praticamente invaso l’asfalto, fuoriuscendo dal terreno e creando automaticamente dei pericolosissimi dossi naturali i quali rischiano di danneggiare gravemente le auto nonché di provocare incidenti. La testimonianza eloquente è quella di un nostro lettore, che attraverso due VIDEO ha descritto alla perfezione le disastrose condizioni del manto stradale. Prima nella zona Luppinari, quella che collega Croce Valanidi a Oliveto, e poi percorrendo tutta la Via Trapezi.