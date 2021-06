Basket, da Reggio Calabria alla Nazionale! Ashley Egwoh convocata dall’Italia U20 in vista dell’European Challengers 2021

23 Giugno 2021 16:14

Ashley Egwoh convocata dall’Italia di basket femminile Under 20 in vista dell’European Challengers 2021 di Sofia: un altro grande riconoscimento per l’atleta di Reggio Calabria

Da Reggio Calabria alla Nazionale Under 20. Continua a toccare vette importanti la carriera di Ashley Egwoh, promettente atleta reggina che a suon di grandi prestazioni con la Molisana Magnolia Basket Campobasso si è guadagnata la maglia azzurra. L’atleta di orgini nigeriane, ma nata a Reggio Calabria il 28 novembre 2002, è stata convocata per il raduno dell’Italia U20 femminile in preparazione all’European Challengers 2021 di Sofia. Supera il metro e novanta, il talento lo ha nel sangue come i fratelli Buka (Altamura, C Gold) ed Elvira (Centro Basket Catanzaro, B femminile), ha vestito la maglia della Lumaka e ha già vinto l’oro con la Nazionale Under 16 agli Europei di categoria nel 2018 in Lituania: Ashley è pronta a stupire ancora!

Le convocate dell’Italia

Francesca Pia D’Angelo (2001, A, Autosped Castelnuovo Scrivia)

Ashley Egwoh (2002, A/C, Cestistica Campobasso)

Sofia Frustaci (2001, G, Limonta Costa Masnaga)

Laura Gatti (2001, A, Basket 2000 San Giorgio Mantova)

Chiara Grattini (2001, P, Umana Venezia Mestre)

Francesca Leonardi (2002, G, Umana Venezia Mestre)

Federica Mazza (2001, P, O.Me.P.S. Silotrailers Battipaglia)

Ndack Mbengue (2003, A, Ororosa Basket Asd Albino)

Meriem Nasraoui (2002, A/C, Limonta Costa Masnaga)

Alessandra Orsili (2001, P/G, Gesam Gas + Luce Lucca)

Silvia Pastrello (2001, A, Gesam Gas + Luce Lucca)

Anna Poggio (2001, C, Il Palagiaccio Firenze)

Sara Ronchi (2003, A, Allianz Sesto S. Giovanni)

Marta Rossini (2001, P, Il Palagiaccio Firenze)

Lucia Adele Savatteri (2001, C, Surgical Cagliari)

Silvia Viviani (2001, P, Famila Wuber Schio)