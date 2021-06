Reggio Calabria: aperte le iscrizioni al Corso e all’esame di Certificazione in didattica dell’Italiano a stranieri

24 Giugno 2021 13:34

Aperte le iscrizioni al Corso e all’esame CEDILS (Certificazione in didattica dell’Italiano a stranieri- L2/LS) presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria

sono aperte le iscrizioni al corso e all’esame CEDILS (Certificazione in didattica dell’Italiano a stranieri- L2/LS) in collaborazione con il Laboratorio ITALS dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Tale Certificazione apre le porte all’insegnamento della Lingua Italiana a Studenti Stranieri. La CEDILS rientra nei titoli di specializzazione L2/LS riconosciuti dal MIUR per accedere anche alla nuova classe di concorso A23 dedicata all’insegnamento dell’italiano L2.

Possono accedere alla CEDILS:

i cittadini italiani o stranieri con laurea triennale o magistrale (nonché specialistica o quadriennale del vecchio ordinamento);

i docenti non laureati in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado.

Si precisa che tutte le attività saranno erogate in modalità ONLINE.

Corso ed esame 2021

SESSIONE UNICA ANNUALE CORSO PROPEDEUTICO ONLINE 20 ore 6 ottobre 2021: ore 14.00 – 17.30

7 ottobre 2021: ore 09.30 – 13.00 / 14.00 – 17.30

8 ottobre 2021: ore 09.30 – 13.00 / 14.00 – 17.30 ESAME ONLINE 4 novembre 2021: ore 13.00 – 18.00 TIROCINIO DI OSSERVAZIONE (Falcoltativo) Online o in presenza (min 20h max 30h)

Data di scadenza per la presentazione delle domande: 6 settembre 2021

Costi 2021

TIPOLOGIA COSTO CORSO PROPEDEUTICO ONLINE + ESAME ONLINE € 425 SOLO ESAME ONLINE € 245 TIROCINIO DI OSSERVAZIONE FALCOLTATIVO (MIN 20 ORE – MAX 30 ORE) € 50 CORSO PROPEDEUTICO + ESAME + TIROCINIO € 475

Per maggiori informazioni, si consiglia di visitare il sito web dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria: http://www.unistrada.it/ inviare e-mail a cedils@unistrada.it.