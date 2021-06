Reggio Calabria, Angela Martino: “Amministrazione al lavoro per il ripristino delle Circoscrizioni, richiesta di Miti sarà evasa nei tempi previsti”

18 Giugno 2021 17:16

Reggio Calabria, la Presidente della Commissione Decentramento Angela Martino: “Amministrazione al lavoro per il ripristino delle Circoscrizioni, richiesta di Miti sarà evasa nei tempi previsti”

“In merito a quanto dichiarato nel comunicato stampa a firma del Movimento Miti la sottoscritta, in qualità di Presidente della Commissione Affari Istituzionali, Città Metropolitana e Decentramento, intende precisare che è intenzione dell’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, così come da programma di mandato del sindaco Falcomatà, perseguire l’obiettivo di reistituire le circoscrizioni comunali, secondo i criteri previsti dalla legge”. È quanto afferma in una nota la Presidente della seconda commissione consiliare Angela Martino.

“In riscontro a quanto evidenziato dal comunicato del movimento Miti – ha aggiunto Martino – che addirittura fa riferimento ad ipotetici rischi per gli istituti democratici, affermazione strumentale che reca con sè un evidente ed ingiustificato pregiudizio da parte dell’estensore, si precisa inoltre che la Commissione da me presieduta ha ricevuto la richiesta pervenuta dal Movimento, sulla quale il regolamento prevede 30 giorni di tempo per la calendarizzazione, e provvederà a riscontrarla nei tempi previsti”.