Reggio Calabria: all’Hotel Excelsior il primo incontro di “Coraggio Italia”. Quagliarello: “il Ponte sullo Stretto va fatto” [FOTO e INTERVISTE]

2 Giugno 2021 19:14

Reggio Calabria: oggi all’Hotel Excelsior il primo incontro di Cambiamo-Coraggio Italia alla presenza di Gaetano Quagliarello. Anghelone: “saremo presenti alle regionali”

All’Hotel Excelsior di Reggio Calabria si è tenuto il primo incontro di “Coraggio Italia”, la nuova formazione politica nata dall’accordo politico tra il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ed il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, alla presenza del senatore Gaetano Quagliarello. Ai nostri microfoni, il coordinatore provinciale di “Cambiamo” e consigliere comunale, Saverio Anghelone, ha detto: “vogliamo creare la casa dei moderati all’interno della coalizione di Centro/Destra. Sarà questa la nostra collocazione, sia alle regionali, dove avremo una lista competitiva, sia nei tanti comuni che stanno per andare al voto, come Siderno”. “La nostra proposta – sottolinea Anghelone – è aperta e nei prossimi giorni sono sicuro tanti altri amici e amministratori si avvicineranno alla nostra iniziativa. Il governo Draghi? Siamo vicini all’attuale esecutivo”. Gaetano Quagliarello oltre a ribadire il suo “Sì al Ponte sullo Stretto”, ha evidenziato: “la nostra proposta nasce dal basso per rivitalizzare un’area importante come quella centrista, moderata e liberale. Berlusconi? E’ una personalità politica importante per la storia italiana ma ha non ha saputo rinnovarsi”. All’incontro hanno partecipato anche il coordinatore regionale, senatore Franco Bevilacqua e tanti amministratori e dirigenti reggini tra cui il vice coordinatore regionale Franco Sarica, la neo segretaria nazionale del movimento giovanile Cetty Scarcella, i due vice coordinatori provinciali Pasquale Imbalzano e Sebastiano Primerano, il responsabile dell’area Tirrenica e sindaco di Varapodio Orlando Fazzolari, il responsabile dell’area ionica Roberto Ieraci, il responsabile provinciale dell’organizzazione Francesco Meduri e l’ex consigliere regionale Candeloro Imbalzano. In alto la FOTOGALLERY, in basso l’INTERVISTA completa.