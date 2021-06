Reggio Calabria, Allevi all’Arena dello Stretto: “un’emozione travolgente” [FOTO]

14 Giugno 2021 10:29

Il sindaco Falcomatà: “Lusingati che il Maestro Giovanni Allevi abbia scelto Reggio Calabria. Splendida vetrina per la città, promozione culturale e turistica è il nostro valore aggiunto”

“Metti un tramonto straordinario, uno scenario unico, un pianoforte e Giovanni Allevi che decide di girare qui il video del suo nuovo brano “Kiss me again” e regalare un piccolo concerto ai tanti reggini incuriositi. Davvero un orgoglio, una splendida vetrina per la nostra città che si conferma scenario ideale per eventi culturali ed artistici di carattere internazionale. Siamo davvero felici, lusingati, che il Maestro Allevi abbia scelto Reggio per girare il suo videoclip, ma anche delle splendide parole che ha rivolto alla nostra città, che lo ha davvero conquistato con le sue bellezze. E credo che questo genere di promozione sia un valore aggiunto per la nostra terra e per la sua crescita in chiave turistica e culturale”. Il sindaco Giuseppe Falcomatà saluta così la straordinaria perfomance del Maestro Giovanni Allevi, da due giorni in riva allo Stretto per la registrazione del nuovo videoclip del brano “Kiss me again”. Nello scenario mozzafiato del Lungomare Falcomatà al tramonto, il Maestro Allevi si è esibito ieri sera per le scene del videoclip, in uscita tra poche settimane, di fronte ad una piccola folla di passanti e curiosi che lo hanno ringraziato, intrattenendosi per foto e autografi fino a tarda sera.

Il videoclip del brano “Kiss me again” vede alla regia Simone Valentini, già in passato curatore di di “Allevi in the jungle”, il format di RAIPlay andato in onda lo scorso inverno e vincitore di numerosi premi nazionali ed internazionali. Prodotto da Twister Film, il video avrà come special guest Virna Toppi e Gioacchino Starace, etòiles del Teatro La Scala di Milano. “Un’emozione travolgente” ha detto Allevi subito dopo la registrazione di ieri sera sul Lungomare. “Ho sentito fortissimo l’affetto della gente di Reggio Calabria e ho provato a restituirlo e ricambiarlo attraverso le note. Questa mia nuova composizione ha avuto la fortuna di avere questo scenario straordinario e favoloso. E da questo momento in poi la mia musica, la musica di Kiss me again, sarà legata per sempre a Reggio Calabria. Una città che conserva una grande storia, una grande essenza culturale, ma è anche proiettata verso il futuro, un po’ come la mia musica”.