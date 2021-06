Reggio Calabria: all’Auditorium Zanotti Bianco incontro con la Prof.ssa Antonia Rigo

12 Giugno 2021 14:38

Il diario semiserio sulla vita al tempo del lockdown è stato il regalo che la Prof.ssa Antonia Rigo ha voluto fare ai Soci dell’Accademia del Tempo Libero durante un piacevole incontro tenutosi giovedì scorso alla presenza della Presidente Silvana Velonà, presso l’Auditorium Zanotti Bianco. L’incontro voluto e felicemente organizzato da Antonia Rigo esprime in modo chiaro lo spirito di condivisione dell’Accademia che ha il pregio assoluto di dare libero spazio all’espressione e alla valorizzazione del talento di ciascuno dei Soci.

Una raccolta spontanea, senza alcuna pretesa letteraria, di pensieri e riflessioni suggeriti dalle emozioni del momento. Pensieri a volte tristi , dettati da attimi di scoraggiamento e fragilità che ,però, lasciano subito il posto a progetti nuovi, al sorriso, alla speranza, alla voglia di ricominciare e tornare a prendere in mano la propria vita, gli affetti e le abitudini dopo settimane di tempo sospeso. I pensieri e le riflessioni sono stati raccolti in un piccolo diario corredato da disegni e vignette realizzati da Aldo Festini.

Dopo la presentazione del testo affidata alla Prof. Maria Bambace, la lettura di alcuni brani tratti dal diario è stata intervallata da gustosissimi momenti che richiamano la grande tradizione del teatro napoletano. Tra il serio e il faceto, tra la macchietta e il melodramma si racconta la vita ai tempi del lockdown: la musica, la scrittura, le feste, la voglia di mare e di libertà, l’uscire anche solo per comprare dei fiammiferi, la voglia di abbracci, i nipoti, i figli , gli amici e perché no l’Accademia. Pensieri verso gli “ultimi”, gli invisibili, gli animali ma anche lo spassoso restauro del mattino, ‘a pizza e l’immancabile presepe. Traspaiono da ogni parola di Antonia Rigo la sua anima napoletana, l’amore indiscusso verso la famiglia e gli amici, l’ottimismo dovuto ad una certa visione ‘filosofica’ che Aldo Festini marito e compagno di una vita le sa trasmettere e vengono fuori prepotenti la sua forza e la sua solare voglia di vivere che riesce a trasmettere, come per magia, a tutti quelli che le stanno accanto.