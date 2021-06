Reggio Calabria: alla libreria Mondadori il firma copie di Aurora Celli

25 Giugno 2021 13:15

Reggio Calabria, proseguono gli incontri alla libreria Mondadori Bookstore

Continuano gli incontri con gli autori alla Mondadori Bookstore di Reggio Calabria con il firma copie della giovane Aurora Celli col libro “7 segreti” (Mondadori) sabato 26 giugno alle ore 19,00 nello spazio antistante la libreria (Corso Garibaldi, 324) nel rispetto delle norme anti Covid 19.

Inaugurata con la scrittrice Marzia Sicignano, la rassegna prosegue con l’appuntamento con Aurora Celli, influencer e seguita da quasi tre milioni di followers, Celli icona di stile è una vera regina del web molto amata dai giovanissimi.

In questo diario, l’autrice parla del suo mondo, di come affrontare bene periodi NO, della sua condizione cronica della pelle (la vitiligine) della quale ha fatto un punto di forza. Ma anche dei problemi adolescenziali, della sua famiglia (soprattutto i fratelli), dell’amore, e ovviamente di giovani e social.

Aurora Celli è nata a Roma nel 2003 e vive ad Ariccia con i genitori e i fratelli Lorenzo e Mariasole a cui è molto legata. Inizia il suo percorso di influencer all’età di 14 anni, e oggi la seguono quasi 3 milioni di follower sui suoi canali social, Aurora è una vera star del web e un’indiscussa icona di stile. A 15 anni rivela di avere la vitiligine ne fa il suo punto di forza mostrandosi nella sua particolare bellezza. Ha partecipato a numerosi salotti TV affrontando tematiche giovani e social. Aurora proviene da una famiglia di stilisti fondatori della Maison Celli, protagonisti del reality “L’Atelier delle Meraviglie” in onda su Real Time, di cui è stata special guest.