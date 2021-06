Reggio Calabria: Alberta Dito in mostra al Rhegium/Comics con “Emozioni a colori”

22 Giugno 2021 21:58

Al via la mostra dal titolo “Emozioni a colori” di Alberta Dito che si terrà al Castello Aragonese di Reggio Calabria, da venerdì 25 giugno a domenica 27 giugno 2021, nell’ambito della rassegna Rhegium/Comics.

Maria Daniela Maisano, direttore della storica istituzione di Alta Formazione Artistica, presieduta da Francesca Maria Morabito, ha affermato che “L’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria si fregia di essere presente nella rassegna con una delle sue migliori allieve”.

Lo storico e critico d’arte Pasquale Lettieri descrive la traiettoria espressiva dell’artista con tali parole: “Quando si entra nel mondo di Alberta, si entra sicuri della propria soggettività, della propria immagine e si esce rapiti da una metafisica indicibile e misteriosa. Insomma, il gioco illusionistico della pittura ci colpisce come anacronistica vitalità che nasce dal luogo dell’evento e si dissemina nell’arditezza delle creazioni, che è fatta da una pluralità di linguaggi e per questo ci appartiene in tutta la sua freschezza fenomenica, ma anche in tutta la sua evocazione mnemonica…”.

Alberta Dito è nata a Reggio Calabria, il 2 maggio 1986. Si diploma presso l’Istituto San Vincenzo de’ Paoli e attualmente frequenta la Scuola di Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. Ha conseguito il titolo di “Maestra Infioratrice”, attraverso la partecipazione alle Infiorate di Noto nel 2018 e nel 2019. Ha esposto in mostre collettive e personali tra cui meritano una menzione: “L’Arte Magia e Sensazioni – Mostra di Giovani Artisti Reggini”, allestita nel 2019 presso il Castello Aragonese di Reggio Calabria; “Notte del Liceo Classico”, organizzata negli spazi espositivi del Liceo Classico Tommaso Campanella di Reggio Calabria nel 2019, “La Terra Chiama – Chi Ama la Terra” allestita presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria nel 2020. Sempre nello stesso anno le sue opere sono state esposte nella mostra “Il Fascino dell’Arte – L’Arte Magia e Sensazioni”, tenutasi presso Palazzo Campanella di Reggio Calabria.