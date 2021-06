Reggio Calabria, abat jour prende fuoco e provoca incendio in un appartamento di via Eremo: vigili del fuoco sul posto

1 Giugno 2021 13:37

Reggio Calabria, l’abat jour ha preso fuoco all’interno di un’abitazione

Un’abat jour ha preso fuoco questa mattina all’interno di un appartamento in via Eremo a Reggio Calabria. Dall’abitazione era ben visibile il fumo che fuoriusciva dalle finestre. L’incendio per fortuna non ha causato feriti ma solo paura per i proprietari dell’appartamento. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco.