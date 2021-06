Reggio Calabria: a Palazzo Alvaro la rete di Libera consegnerà 10 nuovi loghi agli imprenditori che hanno aderito alla campagna antiracket ReggioLiberaReggio

17 Giugno 2021 21:11

Il prossimo 22 giugno, alle h 11:30, presso Palazzo Alvaro, sede della città metropolitana di Reggio Calabria, la rete di Libera consegnerà 10 nuovi loghi agli imprenditori che hanno ultimamente aderito alla campagna antiracket e di consumo critico, ReggioLiberaReggio. Alla presenza delle Autorità cittadine, i responsabili di RLR, illustreranno lo stato di avanzamento della campagna e le iniziative in cantiere, i punti di forza e le criticità che accomunano diverse imprese sul territorio della città metropolitana. La speciale partecipazione del fondatore, don Luigi Ciotti, impreziosirà la cerimonia e sarà occasione per riflettere insieme sui dati emersi dall’indagine esplorativa condotta presso 30 piccole e medie imprese appartenenti a ReggioLiberaReggio, curata dal Dott. Dario Musolino in collaborazione con i volontari dell’associazione. L’evento coincide con l’inizio della collaborazione con l’ATAM di Reggio Calabria, grazie alla quale partirà un’importante iniziativa di comunicazione sui mezzi cittadini. Inoltre, grazie all’adesione di diverse sedi istituzionali si procederà ad installare numerosi totem con tutte le informazioni sulla campagna “La libertà non ha pizzo”. La congiuntura che vede un aumento considerevole delle richieste di iscrizione a RLR, fa da felice corollario al parallelo incremento del numero di imprese che ha deciso di denunciare ogni fenomeno criminale. Invito da sempre rivolto a tutti gli imprenditori ed i cittadini da Libera.