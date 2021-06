Lo staff della Reggio Bic agli Europei U22 di Lignano Sabbiadoro, il plauso del Sindaco Falcomatà: “Rappresentano la Reggio Calabria migliore, la città sarà al loro fianco”

10 Giugno 2021 13:18

Il primo cittadino ha ringraziato i componenti della società sportiva reggina della Reggio Calabria Basket in Carrozzina

“Auguri di buon lavoro ed un grande in bocca al lupo a tutti i componenti della Reggio Calabria Basket in Carrozzina Farmacia Pellicanò che tra pochi giorni, dal 13 al 18 giugno, saranno coinvolti nelle attività organizzative per lo svolgimento degli Europei under 22 maschili di basket in carrozzina a Lignano Sabbiadoro”. E’ quanto afferma in una nota il sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, complimentandosi con i rappresentanti della società sportiva reggina quest’anno impegnata nella massima serie del campionato nazionale di Basket in Carrozzina.

“Ad Antonio Cugliandro, Amelia Eva Cugliandro e Pia Basile – ha aggiunto il sindaco – che tra pochi giorni si aggregheranno allo staff organizzativo della Federazione Italiana del Basket in Carrozzina per lo svolgimento del prestigioso evento sportivo internazionale, valevole per le qualificazioni ai prossimi mondiali U23 a Tokyo in Giappone, va il plauso dell’intera Reggio sportiva. Siamo convinti – ha concluso il primo Cittadino – che ciascuno di loro sarà capace di dare il massimo, ognuno nel proprio ruolo di competenza, portando ancora una volta in alto il nome di Reggio Calabria in un contesto prestigioso come quello degli Europei U22 di Basket in Carrozzina”.