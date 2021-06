Reggina, venerdì la presentazione di Aglietti: il club lavora al possibile ingresso del pubblico

1 Giugno 2021 15:18

La Reggina venerdì presenta il nuovo allenatore, Alfredo Aglietti: non sono da escludere possibili, e dolci, sorprese

E’ arrivata la data della presentazione del nuovo allenatore della Reggina Alfredo Aglietti. Come anticipato ieri, questa avverrà a fine settimana, per la precisione venerdì:. “La Reggina 1914 – si legge sul sito ufficiale amaranto – comunica che venerdì 4 giugno alle ore 15, il tecnico Alfredo Aglietti sarà presentato agli organi di stampa presso lo stadio Oreste Granillo. Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro (e non oltre) le ore 16 di giovedì 3 giugno alla casella di posta stampa@reggina1914.it o attraverso un messaggio al responsabile dell’Ufficio Comunicazione Giuseppe Praticò. Si raccomanda altresì di presentarsi all’evento muniti di autocertificazione, guanti e mascherina, al fine di garantire le giuste misure di sicurezza”.

Una possibile sorpresa potrebbe essere riservata in vista di quella giornata. Il club dello Stretto, infatti, sta lavorando affinché possa assistere all’evento anche il pubblico. Da capire le modalità (dal numero di persone all’ingresso prima o dopo la conferenza) e i tempi, ma di certo la società proverà a trovare una mediazione con le Istituzioni. In caso di fumata bianca seguirà comunicato ufficiale.