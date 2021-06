Reggina, una foto bellissima: Aglietti è a Reggio Calabria, l’immagine con la sciarpa amaranto

3 Giugno 2021 19:26

In vista della presentazione di domani al Granillo, il nuovo allenatore della Reggina Alfredo Aglietti è arrivato a Reggio Calabria: l’immagine con la sciarpa amaranto

Alfredo Aglietti è a Reggio Calabria. Come scritto questa mattina, in giornata sarebbe arrivato in città, in vista della presentazione di domani pomeriggio (ore 15 al Granillo) come nuovo allenatore della Reggina. Ad “immortalarlo” con una foto, la società stessa: come si può vedere in basso, l’ex bomber tiene in mano la sciarpa amaranto. “Per tutti la vita è un ritorno a casa”, scrive la pagina Facebook del club dello Stretto a corredo di un’immagine bellissima, che a distanza di 25 anni fa anche un certo effetto.