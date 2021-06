La Reggina si beve un… “4 bianchi”: il rinnovo del centrocampista è ufficiale, il club lo annuncia con un simpatico rebus

14 Giugno 2021 10:57

Con un simpatico rebus sui social, la Reggina annuncia ufficialmente l’accordo di rinnovo raggiunto con il centrocampista Nicolò Bianchi

L’ufficialità era attesa da giorni, dopo l’annuncio del calciatore stesso e del suo procuratore. Adesso è arrivata, con un simpatico rebus ad anticipare la nota: Nicolò Bianchi rinnova con la Reggina per altri due anni. Che, uniti ai due precedenti, fanno quattro. Con gli ingredienti per preparare il cocktail “4 bianchi”, infatti, il club amaranto ha praticamente annunciato l’accordo con il giocatore (appunto un biennale), uno dei protagonisti della promozione e l’unico in scadenza (l’altro è Nicolas, ma è andato al Pisa).

L’immagine postata sui social è chiara: un bar, uno sgabello, una sciarpa e un poster della Reggina e poi, sul bancone: Gin, Tequila, Vodka e Rum, con un bicchiere. La bevanda è servita, la Reggina si beve un “4 bianchi”. Cin Cin!

Reggina, la nota ufficiale: Bianchi rinnova fino al 2023

“Protagonista della splendida cavalcata degli “Incredibles”, sessantanove presenze, 4.497 minuti impreziositi da quattro reti, Nicolò Bianchi si lega ancora ai colori amaranto. Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo per il rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del centrocampista Nicolò Bianchi fino al 30/06/2023”. Ora è anche arrivata la nota ufficiale del club dello Stretto: rinnovo di due anni per Nicolò Bianchi, a Reggio Calabria fino al 2023