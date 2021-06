Reggina, Taibi si scopre sul mercato: “L’asse col Sassuolo, Rivas, Vigorito, Obi e non solo, questa la situazione”

20 Giugno 2021 10:44

Le parole del direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi sul calciomercato amaranto

Come scritto ieri, più passano i giorni e più il calciomercato comincia ad entrare nel vivo, seppur ancora non abbia fatto registrare granché in termini di ufficialità. Dopo i primi sondaggi, anche la Reggina ha iniziato ad affondare il colpo per qualcuno e conta di iniziare a raccogliere quanto seminato in queste settimane. In un’intervista alla Gazzetta del Sud, il direttore sportivo amaranto Massimo Taibi ha dettato la linea sul mercato, scoprendosi su alcuni nomi relativi all’asse col Sassuolo, al portiere, all’attacco, alle uscite. Di seguito le sue parole.

I DIALOGHI COL SASSUOLO – “Uno tra Turati, Ricci, Russo e Brignola? Magari tutti e quattro o nessuno dei quattro. Scherzi a parte, Russo e Turati sono due profili giovani che seguiamo con attenzione, è ovvio che l’arrivo di uno esclude l’altro. Per Ricci e Brignola vedremo, non è facile ma ci stiamo lavorando. In generale, per il reparto avanzato, l’idea è di mettere a disposizione del mister due prime punte”.

RIVAS – “I prossimi giorni decisivi? In tempi non sospetti la Reggina ha imbastito un dialogo con l’Inter per l’acquisizione a titolo definitivo. Abbiamo grande fiducia nelle qualità di questo ragazzo, il quale a Reggio è riuscito a trovare una maturazione definitiva. Speriamo che i prossimi giorni diano le risposte che cerchiamo”.

VIGORITO – “Rientra tra gli elementi che piacciono alla Reggina, non è mai stato un mistero. E’ chiaro che un club come il nostro deve vagliare parecchi profili per non farsi trovare impreparato. Di sicuro, prenderemo un portiere esperto ed un giovane”.

ZORTEA – “E un ragazzo che ha qualità, ritmo e gamba e ciò gli consente di poter ricoprire sia il ruolo di terzino che di quarto a centrocampo. Presto ne riparleremo con l’Atalanta e per ora, a parte lui, non ci sono dialoghi con altri calciatori nerazzurri”.

OBI – “Nessuno discute il suo valore, ma la Reggina ha dei parametri ben precisi da quali non vuole prescindere. In ogni caso, un intervento a centrocampo lo faremo”.

LE USCITE – “Anche su questo fronte potrebbe muoversi qualcosa a stretto giro di posta. Ci sono giocatori di rientro dai prestiti a cui andrà trovata una sistemazione, ma le richieste di certo non mancano”.