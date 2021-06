Reggina, Taibi e il “calvario” del mercato in uscita: “Non siamo un resort! O qualcuno si allinea o non guardiamo in faccia nessuno”

25 Giugno 2021 13:37

Nell’intervista di StrettoWeb al direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, anche un importante passaggio sul mercato in uscita

Lunga intervista concessa ai microfoni di StrettoWeb da parte del direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi. Si è parlato di mercato, tra nomi in entrata e questione uscite. Proprio quest’ultima è stata quella che ha “scaldato” il dirigente amaranto, che non vuol ritrovarsi nella stessa situazione della scorsa estate o di gennaio, con numerosi calciatori fuori dai piani tecnici ma ancora a libro paga del club dello Stretto per i continui rifiuti alle richieste pervenute.

Direttore, sul capitolo uscite sarà il solito calvario?

“Sì, sarà un bel problema. Non tanto per chi rientra dai prestiti e ha già mercato, ma per chi è fuori dai piani e non è facile dirgli questo. Però io, quando giocavo e mi dicevano che non c’era posto per me, facevo le valigie e andavo via, anche perché avevo delle richieste. Qui invece si è davanti a qualcuno che ha delle richieste, è fuori dai piani della Reggina ma rifiuta. E tutto questo mi rallenta anche il mercato in entrata, perché senza uscite non posso chiudere il resto”.

Una storia che si ripete.

“Sì, e parliamo comunque di bravissimi ragazzi, da 10 lode, gente di cui ho stima. Ma bisogna anche capire che la Reggina non è un resort in cui fare la vacanza, né un ufficio di collocamento. Siamo ancora a giugno, è vero, ma rifiutando ora c’è poi il rischio che ad agosto nessuno si presenti. Ti faccio pure un esempio positivo”.

Prego.

“Gasparetto. Lui è un grande uomo. L’anno scorso non rientrava nei piani, lo sapeva, glielo abbiamo comunicato. Si era accordato con una squadra umile per non rimanere a libro paga del nostro club, ma poi l’accordo non è andato in porto a causa dei tempi. Però aveva capito la situazione. Vorrei che tutti avessero il suo spirito. O si allineano oppure non guardiamo in faccia nessuno. Il calcio è in difficoltà, c’è stata la pandemia, bisogna venirsi incontro”.