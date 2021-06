Reggina, Taibi esalta Aglietti e annuncia colpi di mercato: “ecco i reparti da rinforzare”

4 Giugno 2021 14:48

Il direttore sportivo Massimo Taibi ha rilasciato un commento sull’arrivo di Alfredo Aglietti sulla panchina della Reggina

Il grande giorno è arrivato, il tecnico Alfredo Aglietti si presenta alla stampa. Una presenza affascinante sotto molti punti di vista, perché il mister ha lasciato un buon ricordo ai tifosi nella sua esperienza in riva allo Stretto da calciatore. A commentare prima della conferenza il ds Massimo Taibi, ecco le sue parole ai microfoni della Tv ufficiale: “la gente ha bisogno di entusiasmarsi e di tornare alla vita normale. E’ il momento di riempire gli stadi, i contagi sono scesi e i vaccini sono sempre di più. Reggio deve tornare a tifare per la propria squadra, ne abbiamo bisogno. Ci siamo sentiti in questi giorni con il nuovo mister, abbiamo le idee chiare perché è da un po’ che ne discutiamo. Abbiamo individuato i ruoli in cui dover intervenire, adesso vedremo. Sicuramente servirà un portiere esperto e un giovane che può fare l’alternativa, due centrali, un terzino spero giovane, un centrocampista e un attaccante. Aglietti? Conosce l’ambiente, quindi parte con un vantaggio. E’ una responsabilità in più, ma secondo me conoscere la piazza è solo un aspetto positivo. Il mio desiderio è creare a Reggio l’identità, chi ha vestito la maglia sa cosa significa questo ambiente, che sa dare tanto ed è comunque molto difficile”.