Criscitiello a valanga su Aglietti e la Reggina, ma Taibi non ci sta e interviene: “Sei prevenuto, lascia stare”

8 Giugno 2021 10:29

Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi ha risposto al giornalista Michele Criscitiello dopo il duro editoriale sugli amaranto e su Aglietti

Era prevedibile che la questione non si fermasse lì. Il giornalista Michele Criscitiello, con un editoriale abbastanza duro, ha criticato la scelta della Reggina ricaduta su Aglietti, che a detta del conduttore di Sportitalia “con Taibi potrebbe durare dai 2 ai 4 mesi”. E proprio il ds amaranto, chiamato in causa, ha risposto intervenendo alla trasmissione: “Negli ultimi anni – ha detto, come riporta TMW – ha fatto ottime stagioni. Io non scelgo l’allenatore con la calcolatrice. Tu (Michele Criscitiello, ndr) sei prevenuto perché avete una diatriba aperta da anni, non puoi parlarne. Negli ultimi anni ha fatto bene, sono convinto che con Aglietti faremo bene e mi darai ragione anche tu. Parli del Chievo, una grande società che però da anni ha difficoltà. Lascia stare la rabbia nei suoi confronti”.