La Reggina aveva chiesto Raspadori, la confessione dell’agente: “Taibi voleva portarlo a Reggio Calabria”

13 Giugno 2021 12:03

Giacomo Raspadori, ora con l’Italia a Euro 2021, lo scorso anno è stato vicino alla Reggina: la conferma del suo agente

La sua crescita nell’ultima stagione è stata velocissima, tanto da valergli la convocazione in extremis di Roberto Mancini con l’Italia a Euro 2021. Ma Giacomo Raspadori, solo un anno fa, è stato vicino a vestirsi di amaranto. E sarebbe stato un colpaccio. A confermarlo è Bruno Larosa, agente della Mtp Soccer che cura i suoi interessi: “Taibi voleva portarlo alla Reggina la scorsa estate – ha confessato il procuratore alla Gazzetta del Sud – ma non fu possibile perché il Sassuolo aveva capito che il ragazzo era pronto per la Serie A. Giacomo è un vero talento e una persona eccezionale, la sua presenza all’Europeo non può che inorgoglire”.

Bruno Larosa, tra gli altri, cura gli interessi anche di Nicolò Bianchi, vicino al rinnovo con il club dello Stretto: “Lui voleva fortemente la Reggina – le parole dell’agente – e la Reggina voleva fortemente lui, anche per il rapporto che si è instaurato con la piazza in questi due anni”. Un ulteriore conferma dell’accordo ormai fatto, dopo quelle del calciatore stesso. Si attende solo l’ufficialità.