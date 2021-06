Reggina, domani la presentazione di Aglietti: verso la fumata nera “l’incontro” coi tifosi, non ci sarà il pubblico

3 Giugno 2021 10:44

La Reggina domani presenta alla stampa il nuovo allenatore Alfredo Aglietti: verso la fumata nera il possibile ingresso dei tifosi all’evento, a cui il club amaranto stava lavorando con le Istituzioni

Dagli annunci alla presentazione vera e propria. Domani è la giornata in cui Alfredo Aglietti ritorna per la prima volta a Reggio Calabria, da tesserato dalla Reggina, dopo quelle due splendide annate da calciatore 25 anni fa. Alle 15 al Granillo, infatti, si terrà la conferenza stampa del nuovo allenatore amaranto in seguito all’ufficialità di qualche giorno fa. Il tecnico già in giornata sarà in riva allo Stretto per cominciare da domani la sua avventura con i colori che ha sempre amato.

Avrebbe potuto essere accolto sin da subito (ma la speranza è che sia comunque così il prima possibile) alla grande da quella tifoseria che l’ha sempre sostenuto, ma non potrà essere così, almeno domani. Avevamo infatti scritto della possibilità che all’evento potesse anche partecipare il pubblico, attraverso delle modalità e delle tempistiche che avrebbe deciso la società stessa, la quale stava lavorando con le Istituzioni per poter garantire l’ingresso in sicurezza e seguendo tutte le norme anti-Covid. Nulla da fare, però, quasi certamente. Questa ipotesi, sicuramente romantica e che avrebbe per la prima volta riavvicinato tifoseria e club dopo più di un anno, va verso la fumata nera. La conferenza resterà quindi una questione di “pochi intimi”.