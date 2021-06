Reggina, il dg Mangiarano sul Sant’Agata: “In Calabria non esiste una struttura così, per il presidente è una priorità” [VIDEO]

16 Giugno 2021 21:56

Le parole del direttore generale della Reggina Giuseppe Mangiarano sul centro sportivo Sant’Agata

A margine del “viaggio” all’interno del Sant’Agata, il direttore generale della Reggina Giuseppe Mangiarano si è concesso ai giornalisti per parlare del centro sportivo, dei programmi futuri e delle intenzioni della società: “Dal giorno in cui è arrivato, il presidente Gallo ha messo il centro sportivo come priorità e dopo la firma della convenzione abbiamo iniziato a velocizzare i lavori di manutenzione per rendere la struttura confortevole. Ora dobbiamo riempirla di contenuti, anche mettendo le persone giuste al posto giusto. In Calabria non esiste una struttura così”.