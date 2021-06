Reggina, Mandorlini attacca Rubin: “L’intelligenza non è ancora nata nella sua testa”

24 Giugno 2021 13:36

Duro e offensivo attacco dell’allenatore del Padova Andrea Mandorlini verso il calciatore della Reggina, in questa stagione all’Alessandria, Matteo Rubin

Un duro attacco, anzi una vera e propria offesa. E’ quella rivolta dall’allenatore del Padova Andrea Mandorlini nei confronti di Matteo Rubin, eroe della promozione dell’Alessandria con il rigore decisivo segnato in finale playoff, proprio contro i veneti. L’esterno, di proprietà della Reggina, è andato in prestito ai grigi in questa stagione ma tornerà in riva allo Stretto prima di conoscere il futuro, come da lui stesso dichiarato qualche giorno fa. Mandorlini, però, in riferimento a una battuta dello stesso Rubin dopo Alessandria-Padova, si è scagliato in maniera dura contro il calciatore: “I giocatori si mandavano al quel paese? Lo ha dichiarato Rubin, ma l’intelligenza non è ancora nata nella sua testa. A Verona non ha fatto neanche un minuto, non ci credo e non esiste”, le parole del tecnico alla trasmissione “Primus Inter Pares”, su Tv7 Triveneta.