Reggina, c’è la seconda cessione: ufficiale il passaggio di Paolucci al Royale Union Sainte-Gilloise

30 Giugno 2021 12:19

Seconda cessione ufficiale per la Reggina: Lorenzo Paolucci passa a titolo definitivo al Royale Union Sainte-Gilloise, in Belgio

Comincia a intravedersi qualcosa, sul fronte uscite, in casa Reggina. Dopo la cessione di Marchi al Piacenza se ne registra un’altra, comunque già annunciata: Lorenzo Paolucci passa a titolo definitivo al Royale Union Sainte-Gilloise, in Belgio. “La Reggina 1914 – si legge sul sito ufficiale del club – comunica di aver raggiunto un accordo con la società Royale Union Sainte-Gilloise per il trasferimento a titolo definitivo di Lorenzo Paolucci. Ringraziando il calciatore per la professionalità dimostrata, il club gli augura le migliori fortune umane e sportive”.

Due anni alla Reggina per l’ex Monopoli, nei fatti uno. Arrivato in riva allo Stretto nella trionfale stagione della promozione, ha avuto poco spazio all’inizio, rivelandosi però fondamentale a partita in corso e nella fase finale, prima della sospensione del torneo. Nell’ultima stagione ha fatto ritorno al Monopoli, in prestito.