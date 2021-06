Reggina, dai “6-7 calciatori bloccati” alle numerose uscite: il punto sul calciomercato tra rosa e operazioni definite

29 Giugno 2021 17:25

Il punto sul calciomercato amaranto tra entrate e uscite: dai profili già individuati ai rifiuti ad andar via

Eppur si muove. In termini ufficiali no, in termini pratici sì. E’ il calciomercato della Reggina, anzi è il calciomercato attuale di tutte le società. Terminati gli spareggi di ogni campionato, così come la stagione regolare (sulla carta sarà domani, 30 giugno), si continua a seminare, ma alcuni frutti sono già sbocciati e restano in attesa di raccolta. Rimanendo in casa amaranto, ieri al canale ufficiale il ds Taibi ha parlato di “6-7 calciatori già bloccati”, specificando però che “adesso rallento un attimino per via delle uscite”. La storia è nota, pubblicamente già confermata qualche giorno fa nell’intervista concessa ai nostri microfoni: c’è già l’accordo sulla parola con alcuni calciatori, per altri si è invece allo scambio di documenti, ma prima di ufficializzare è necessario sfoltire in qualche modo. La situazione è quella attuale: facciamo chiarezza.

Reggina, la situazione in entrata

6-7 profili bloccati, dunque. Su tre di questi è già stato fatto tutto: Rivas, Gavioli e Laribi. Dei primi due abbiamo già ampiamente parlato: uno arriva a titolo definitivo, l’altro in prestito con obbligo di riscatto. Il terzo lo ha invece annunciato ieri sera lo stesso Taibi: è l’ex Bari e Reggiana Karim Laribi. Dovrebbe firmare un biennale: è un colpo importante e d’esperienza che Aglietti ha già avuto in quel finale felice con l’Hellas.

E gli altri? Tutto lascia pensare al reparto arretrato. Il famoso portiere giovane, e cioè Turati, più uno tra Vigorito e Micai: “Sono due portieri che vogliono venire a Reggio, hanno espresso entusiasmo – ha detto Taibi – Non ho fretta, devo capire le condizioni economiche, li ritengo sullo stesso piano. Sto trattando coi procuratori”. In pratica, è la società a dover scegliere tra i due. Altra possibile casella occupata, poi, è quella di Zortea, 22enne terzino destro dell’Atalanta negli ultimi due anni a Cremona.

A questi bisogna poi aggiungere quelli in bilico. “Ricci per ora è più lontano”, mentre per Dalle Mura il ds non si è sbilanciato, nonostante le notizie delle ultime ore sul possibile inserimento del calciatore nell’affare per portare Italiano dallo Spezia a Firenze.

Reggina, la situazione in uscita

Molto più calda al momento, come ribadito, la situazione in uscita. Taibi si è mostrato seccato, ai nostri microfoni, contro quei calciatori fuori dai pieni del club ma che stanno rifiutando le offerte, ribadendo lo stesso concetto ieri. Sono circa una decina e alcuni di questi stanno “opponendo resistenza”. Si registrano i rifiuti di Rossi, così come quelli di Garufo e Gasparetto, che secondo Gazzetta del Sud avrebbe declinato la proposta della Vis Pesaro in quella che è la grande operazione che potrebbe portare nelle Marche anche Farroni e Vasic, su cui la strada potrebbe essere più semplice. Definita dovrebbe essere invece quella per Paolucci, pronto a salutare.

Su Mastour i piani sembrano anche chiari: l’intenzione non è quella di proseguire, seppur ancora sia tutta da stabilire l’ipotesi rescissione, per cui vige il contratto. Ostica anche la situazione Faty, per via dell’ingaggio e della durata del contratto. In attesa di novità Rubin e Rolando, su cui il discorso non è molto diverso, mentre per Menez il ragionamento è sempre lo stesso: per lui le offerte dall’estero non mancano, ma partirebbe solo nel caso in cui fossero vantaggiose per la Reggina e per il calciatore stesso. Ad oggi non si registrano grossi scossoni. Discorso a parte per Crimi, approfondito in altra pagina: Aglietti gli preferisce centrocampisti con altre caratteristiche. Non è detto che parta con certezza, ma con determinate offerte non è esclusa una cessione.

Per avere chiaro il quadro della situazione, ecco in basso l’elenco dei componenti della rosa attuale con relativa scadenza di contratto. In ROSSO sono presenti i calciatori in partenza e in ARANCIONE quelli in bilico. Successivamente, tutte le operazioni e gli obiettivi di mercato.

PORTIERI

Guarna (2022)

Farroni (2022)

DIFENSORI

Cionek (2023)

Loiacono (2022)

Rossi (2022)

Gasparetto (2022)

Stavropoulos (2022)

CENTROCAMPISTI

Crisetig (2022)

Faty (2023)

Bianchi (2021)

Bellomo (2022)

Crimi (2022)

Paolucci (2022)

Mastour (2022) – Under

ESTERNI

Liotti (2022)

Situm (2023)

Di Chiara (2022, prestito biennale)

Lakicevic (2022)

Rolando (2022)

Garufo (2022)

Rubin (2022)

ATTACCANTI

Menez (2023)

Denis (2022)

Montalto (2022)

Vasic (2023)

TOTALE: 25 calciatori tesserati (24 Over più 1 Under)

OPERAZIONI DI MERCATO (senza considerare i fine prestiti in entrata e in uscita)

IN ENTRATA

*Rivas (definitivo dall’Inter) – Under

*Gavioli (prestito con diritto di riscatto dall’Inter) – Under

*Laribi (definitivo dall’Hellas Verona)

IN USCITA

Nicolas (scadenza di contratto)

Marchi (definitivo al Piacenza)

*in attesa di ufficialità