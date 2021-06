Reggina, la grande novità del Sant’Agata: quasi pronta la rinnovata Spa con sauna e vasca per la crioterapia [FOTO]

17 Giugno 2021 15:39

Reggina: una delle novità più importanti del centro sportivo Sant’Agata sarà la messa a nuovo della Spa, con vasca idromassaggio e per la crioterapia

Tantissime le novità recenti, alcune già definite da tempo e altre previste nel breve termine, che contraddistinguono il Sant’Agata, la casa della Reggina. Il club amaranto ha firmato la convenzione con la città metropolitana per averla in concessione per 19 anni, ma già da un po’ ha iniziato i lavori per renderla una struttura all’avanguardia, ricca di servizi di ogni tipo e confortevole per chi la vive 365 giorni ma anche per chi la vede da fuori. E’ questo il messaggio che la società, nella persona del dg Giuseppe Mangiarano e dell’ufficio stampa, è riuscita a far trasparire durante il lungo viaggio di ieri all’interno del centro sportivo.

Tra le novità più interessanti, rappresentate dal cambio di passo rispetto alla vecchia gestione, c’è il bar, che ha sostituito la biglietteria, e una parte di foresteria al posto di quella che era la nuova sala stampa adibita nella zona centrale. Poi l’abbellimento della nuova “sala stampa Nakamura”, l’allargamento della palestra, la mensa, la connessione Internet nel campo numero 2 ma, soprattutto, i nuovi interventi nella zona bagno, spogliatoi e infermeria della prima squadra. Quest’area infatti, come anticipato ieri, risponde alla voce “lavori in corso”. Ancora per poco, però. Entro il 10 luglio, giorno di inizio del raduno col ritrovo della squadra per le visite mediche, sarà infatti messa a nuovo (e pronta per l’uso), la Spa, con una piccola sauna e una piccola vasca idromassaggio con ghiaccio per la crioterapia, permettendo agli atleti di recuperare prima le energie. Quest’ultima, la vera novità del centro sportivo. La Spa, infatti, non era funzionante da anni, sicuramente abbandonata dopo il fallimento della Reggina Calcio a cui sono seguite numerose vicissitudini. Adesso, dopo diverso tempo, tornerà nuovamente a servizio dei calciatori uno strumento sicuramente molto utile per il recupero fisico-atletico. Nella gallery a corredo dell’articolo, alcune foto della zona ancora in pieno cantiere, come spiegato dal dg.