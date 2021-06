Reggina, c’è la data del raduno: il 10 luglio ritrovo al Sant’Agata. E il ritiro potrebbe anche essere in Calabria

17 Giugno 2021 11:40

La Reggina si ritroverà al Sant’Agata il 10 luglio per l’inizio della nuova stagione. E il ritiro potrebbe essere più vicino del previsto

Meno di un mese e la Reggina riprenderà le fatiche in vista della nuova stagione, la 2021-2022. A circa 40 giorni dall’ultimo match col Frosinone e dal rompete le righe, gli unici obiettivi sono il mercato – dopo aver definito la scelta di mister Aglietti – e il Sant’Agata, su cui si sta continuando a lavorare per renderlo sempre più confortevole, bello e funzionale in ogni sua forma. La dimostrazione è stata tutta nel “viaggio” all’interno del centro sportivo che la società ha concesso agli organi di informazione grazie anche al dg Giuseppe Mangiarano. Lo stesso, nel dialogo coi giornalisti, ha svelato la data di inizio del raduno della prima squadra: il 10 luglio.

Il secondo sabato del prossimo mese, dunque, i calciatori si ritroveranno nella grande casa di Via delle Industrie per i ritrovi, i saluti e le visite mediche di rito. Terminate le consuete “operazioni”, la squadra al completo partirà con mister Aglietti alla volta della località che la ospiterà per la prima parte di ritiro. La certezza è che sarà fuori Reggio, ma ancora non è stata definita la sede e neanche la Regione di riferimento. Tante le indiscrezioni nelle ultime settimane su possibili luoghi al centro Italia. Non è da scartare, però, l’ipotesi Calabria. Prende infatti piede l’ipotesi del ritiro all’interno della nostra Regione. A strettissimo giro di posta, le novità saranno ufficiali. Manca poco per iniziare una nuova, entusiasmante, stagione.