Reggina: addio a Giuseppe Praticò, il nuovo addetto stampa è Ferdinando Ielasi. Tornano anche Insardà, Giusva Branca e Alfredo Auspici

Cambia il responsabile dell’area comunicazione in casa Reggina: non è più Giuseppe Praticò, al suo posto Ferdinando Ielasi

Cambio della guardia in casa Reggina per ciò che concerne l’area comunicazione: il club ha ufficializzato il benservito a Giuseppe Praticò, che per 6 anni ha guidato con grande professionalità l’intero comparto del club in quel settore. “La Reggina 1914 ringrazia sentitamente il dottor Giuseppe Praticò, per il proficuo lavoro svolto in questi anni come responsabile dell’Ufficio Stampa – si legge nella nota ufficiale del club – Augurando al dottor Praticò, le migliori fortune umane e professionali, il club rende altresì noto che, nei prossimi giorni, verranno ufficializzate le cariche relative all’area comunicazione in vista della stagione 2021/2022″. Dopo l’annuncio, in città è partita una vera e propria ondata di affetto e vicinanza nei confronti di Praticò, che in anni difficili ha dimostrato vero attaccamento, grandi qualità professionali e ha lasciato profondamente il segno in una società per cui, per consentire lo svolgimento di alcune partite in periodi difficili, ha persino tagliato l’erba del Granillo. Tantissimi messaggi sulla pagina facebook del club indirizzati al giovane professionista reggino che ha servito il club con grande serietà ed è stato apprezzato da tifosi e addetti ai lavori.

Il nuovo addetto stampa scelto dal club è Ferdinando Ielasi. Storico giornalista reggino e da sempre grande appassionato dei colori amaranto, nel 2010 ha fondato Reggionelpallone.it e da qualche anno lavora per la Gazzetta del Sud, occupandosi sempre di Reggina. Importanti novità si registrano anche per quanto riguarda Reggina Tv. Ritorna infatti Maurizio Insardà, che mesi fa aveva lasciato il club, come direttore del canale ufficiale, mentre Alfredo Auspici e Giusva Branca produrranno una nuova trasmissione. Il primo, insieme a Francesco Polimeni (confermato nella tv ufficiale nel format con Paolo Ficara), storico volto della trasmissione “Chisti Simu” e artista a tutto tondo del panorama locale. Il secondo, già addetto stampa del club amaranto negli anni della prima storica promozione in serie A, è stato anche dirigente della Viola Basket, ha diretto TeleReggio ed Rtv ed è fondatore e direttore di Strill.