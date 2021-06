4 Giugno 2021 15:28

Le parole del presidente della Reggina Luca Gallo nel giorno della presentazione di mister Alfredo Aglietti a stampa e tifosi

“Aglietti è molto di più, la trattativa è stata lampo, praticamente non c’è stata trattativa. Ha subito accettato la proposta di venire a Reggio, non è una questione di soldi e programmi, ma solo di cuore per la città e la tifoseria. Qualunque sarà il risultato, lascia il tempo che trova, lo ringrazio ancora come fatto in privato”. E’ così che ha esordito il presidente Gallo nel presentare mister Alfredo Aglietti, presente oggi al Granillo in conferenza stampa.