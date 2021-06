La Reggina e la Serie B su Sky: cambia l’offerta dello sport su Now Tv, prezzo dell’abbonamento dimezzato

1 Giugno 2021 15:28

La Reggina torna su Sky a distanza di anni: il costo dell’abbonamento su Now Tv, il canale che trasmette in streaming i contenuti della pay-tv

Per il terzo anno di fila, cambia la piattaforma streaming in cui verranno trasmesse le partite della Reggina. Dopo gli anni di Eleven Sports, e dopo la “parentesi” Dazn, gli amaranto tornano a distanza di qualche stagione su Sky, in seguito al pacchetto Serie B passato al colosso tv. In vista della stagione 2021-2022, infatti, come informa calcioefinanza, Sky dimezza il costo per quanto riguarda Now Tv, il canale che trasmette in streaming i contenuti della pay-tv.

L’abbonamento mensile allo sport si ridurrà dagli attuali 29,99 euro a 14,99. Per chi invece fosse già cliente Now con il Pass Sport, il prezzo si aggiornerà automaticamente dopo il 1° luglio al rinnovo dell’offerta. Gli utenti che avessero invece una promozione attiva al 1° luglio, la manterranno alle condizioni dedicate finché non decideranno di modificare la propria offerta.

Now Tv di Sky: cosa offre l’offerta