Reggina, l’invito di Gallo a Don Zampaglione: anche il sacerdote presente alla conferenza di mister Aglietti

4 Giugno 2021 16:53

Don Zampaglione è stato invitato dal presidente della Reggina Luca Gallo a presenziare alla conferenza stampa del nuovo tecnico Alfredo Aglietti

Anche Don Giovanni Zampaglione era presente al Granillo su invito personale del presidente Gallo per la presentazione al Granillo dell’allenatore Aglietti. Il sacerdote, già cappellano della Reggina 1914 (ha seguito tantissimi giovani e conosciuto allenatori e calciatori) e super amaranto. “Ho voluto incontrare il presidente per dare una Benedizione al nostro presidente Gallo – ha detto – La benedizione sulle persone porta tanto giovamento. L’importante è abbandonarsi totalmente nelle mani del Signore, confidare in Lui e nel suo amore. Il Signore Iddio oltre ad accompagnarci nelle tempeste della vita rallegra ogni passo lungo il cammino. Possa un arcobaleno ‘muoversi’ con il presidente Gallo in un cielo sempre azzurro. Nel dare il mio benvenuto a mister Aglietti lo invito a guardare all’allenatore e maestro della nostra vita: Gesù Cristo. Possa il buon Gesù guidarlo sempre nel suo cammino e in ogni campo di calcio”.

“Due auguri vorrei fare – ci dice don Giovanni Zampaglione – il primo lo faccio ai giocatori che faranno parte della squadra che verrà allestita. Auguro ad ognuno di voi di fare squadra. Lo spirito di gruppo è essenziale nella logica dello sport. SOLO SE SI RIMANE UNITI E COMPATTI SI RAGGIUNGONO GLI OBIETTIVI PREFISSATI. L’altro augurio lo faccio ai TIFOSI. Dopo tanto tempo ho calpestato l’erba del Granillo. E’ stata una grande emozione. Sembra ieri quando ogni sabato (domenica) ci si ritrovava allo stadio e si tifava o esultava per un goal della nostra Reggina. Mi manca… ci manca lo stadio Granillo pieno. Ci mancano gli abbracci e l’esultanza mentre segna la nostra Reggina. Ci auguriamo che in tempi brevi tutto ritorni alla normalità e si possa tornare anche…allo stadio. Nell’attesa che tutto ciò avvenga invito tutti a SOSTENERE LA REGGINA. STARE VICINO AL PRESIDENTE E A TUTTA LA SQUADRA. FORZA REGGINA!!!! Don Giovanni Zampaglione ha regalato al presidente Gallo e all’allenatore Aglietti la sua ultima fatica scritta assieme ad Olga Balzano Melodia dal titolo: “Il Messia segreto”. Le domeniche con Marco” e due rosari”.