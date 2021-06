Reggina, De Lillo sullo stadio Granillo: “Sta partendo la progettazione, la durata dell’accordo non sarà di 19 anni”

10 Giugno 2021 13:49

Gli aggiornamenti del responsabile dei rapporti istituzionali della Reggina Fabio De Lillo su Granillo e ritorno dei tifosi allo stadio

“Per il Granillo sta partendo la progettazione, la fase più importante. La stiamo per commissionare, per capire come verrà lo stadio e tutta l’area attorno, anche insieme ai tecnici del Comune di Reggio. In armonia all’amministrazione faremo questo project financing che poi presenteremo tramite bando. Gli investimenti saranno tali per cui necessiterà una durata sicuramente maggiore dei 19 anni dell’accordo col Sant’Agata, dai 30 anni in su, ma anche superiore”. A parlare così è il responsabile dei rapporti istituzionali della Reggina Fabio De Lillo, che ormai da tempo si occupa del progetto riguardante la riqualificazione del Granillo. Si è parlato per la prima volta anche di durata, dopo gli aggiornamenti di qualche giorno fa durante la conferenza stampa con la firma della convenzione tra Comune e club per il Sant’Agata.

Sempre in argomento stadi, ma all’interno del tema legato al ritorno dei tifosi, De Lillo ha fatto un importante precisazione, che da augurio o speranza inizia a diventare qualcosa di più: “Ci sarà un punto in cui non si potrà tornare indietro, da domani, quando all’Olimpico inizieranno gli Europei con Italia-Turchia. A luglio, dove si prevede che le vaccinazioni saranno sempre maggiori e la fascia protetta aumenterà, non è possibile fare un passo indietro”.