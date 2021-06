Reggina, ecco il doppio colpo dall’Inter: Rivas e Gavioli passano in amaranto! E per il giovane italiano cambia la formula

23 Giugno 2021 17:48

Primi due colpi di mercato in entrata della Reggina: Rigoberto Rivas e Lorenzo Gavioli passano in amaranto

Importantissima doppia operazione di mercato della Reggina, che nella mattinata di oggi ha portato a compimento, con esito positivo, l’incontro con l’Inter: Rigoberto Rivas e Lorenzo Gavioli passano in amaranto.

Per l’honduregno tutto confermato: definiti gli accordi, si attende la documentazione completa per procedere con le firme e l’ufficialità. Il calciatore si lega alla Reggina da un contratto triennale, ma sulle cifre c’è totale segretezza. Fondamentale il contributo, nella trattativa, dell’agente dell’attaccante Filippo Pacini, che ha collaborato insieme al ds Taibi e ai dirigenti nerazzurri.

Per quanto riguarda la seconda operazione, la novità è la formula: Lorenzo Gavioli, giovane centrocampista centrale classe 2000, si trasferisce in riva allo Stretto, ma non in prestito secco, come inizialmente previsto. L’accordo è infatti stato raggiunto sulla base di un prestito con obbligo di riscatto da esercitare la prossima estate.

Per entrambe le operazioni si attende l’ufficialità del club amaranto. Si tratta dei primi due botti di mercato in entrata della Reggina, due colpi importanti anche in ottica futura.