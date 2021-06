Reggina, arriva la prima cessione ufficiale: Paolo Marchi ceduto al Piacenza

26 Giugno 2021 11:15

La Reggina comunica ufficialmente di aver ceduto a titolo definitivo Paolo Marchi al Piacenza: è la prima operazione in uscita di questa sessione

La notizia era già nell’aria, in virtù di un accordo già trovato e di una trattativa affrontata senza grandi intoppi. E, adesso, è anche arrivata l’ufficialità: “Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano che il calciatore Paolo Marchi è stato ceduto a titolo definitivo al Piacenza Calcio 1919″, si legge sul sito ufficiale del club amaranto. E’ la prima operazione in uscita della società che, come affermato dal direttore sportivo Taibi ieri ai nostri microfoni, potrebbe avere difficoltà a piazzare più di qualcuno, che ha già rifiutato qualche richiesta. Il difensore, pur giocando pochissimi minuti, è stato tra i protagonisti della promozione della squadra di Toscano dalla C alla B, mentre nell’ultima stagione si è diviso tra Ravenna e, appunto, Piacenza.