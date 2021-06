Reggina, Bianchi e Amoruso fanno sognare (di nuovo) Reggio Calabria. I due si ritrovano e annunciano: “Ci siamo, torniamo” [VIDEO]

5 Giugno 2021 13:35

Bianchi e Amoruso, la coppia gol della Reggina del 2006-2007, si ritrova e annunciano: “Torniamo Reggio”

15 anni fa facevano saltare e sognare un’intera città, che a sua volta supportava alla grande una squadra capace di compiere una vera e propria impresa. Bianchi e Amoruso, in quel 2006-2007, come Totti e Mancini, Ronaldinho e Messi, Mutu e Toni. Con 35 gol, era diventata la coppia più prolifica d’Europa, lanciando la Reggina ad una salvezza insperata e pazzesca dovuta al macigno degli 11 punti di penalizzazione.

Ora, i due, si sono ritrovati, insieme, capaci nuovamente di far sognare tutto il popolo amaranto con due semplici parole: “Torniamo Reggio”. Come si può vedere nella Instagram Story di Amoruso, infatti, i due si sono rivisti: “Oggi momento amarcord – afferma l’ex attaccante di Cerignola inquadrando il compagno di allora – ci siamo, torniamo”. Non è ben chiaro e certo il riferimento, ma tutto lascia pensare al raduno di “Operazione Nostalgia”, che dovrà svolgersi al Granillo dopo il rinvio dell’anno scorso causa emergenza Covid. Non è ancora stata svelata la nuova data, ma non sono da escludere possibili aggiornamenti vista anche la migliore situazione epidemiologica.