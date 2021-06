Reggina, l’ex obiettivo Bendtner lascia il calcio: “Adesso è davvero finita”

3 Giugno 2021 13:15

L’ex obiettivo della Reggina Nicklas Bendtner lascia ufficialmente il calcio: era fermo da un anno

Il suo nome circolò per qualche giorno facendo sognare Reggio Calabria e la Reggina, ma poi la trattativa saltò e arrivò in riva allo Stretto German Denis. Nicklas Bendtner, adesso, dopo due anni da quegli accostamenti, lascia il calcio. Lo ha annunciato lui a Discovery+, spiegando che comincerà adesso la carriera di allenatore: “Mi manca giocare – ha detto – ma sono anche consapevole che c’è una fine. È davvero finita adesso. Troverò qualcos’altro che mi porti quello che il calcio mi ha dato in tutti questi anni. Per questo sto studiando come allenatore. Spero di ottenere di più rispetto a quello che ho guadagnato come giocatore”. Bendtner era svincolato da un anno, dopo aver lasciato il Copenaghen ad agosto 2020.