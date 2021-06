Reggina, Aglietti su traguardi e rosa: “non poniamoci obiettivi, abbiamo un ottimo gruppo e su questa base faremo valutazioni”

4 Giugno 2021 15:50

Aglietti si è presentato nel pomeriggio alla stampa, per la sua Reggina “i nomi non contano, è importante lo spirito con cui si scende in campo”

L’avventura di mister Alfredo Aglietti alla Reggina è ufficialmente iniziata con la conferenza stampa di oggi pomeriggio. L’allenatore ha salutato la città in cui ha vissuto tanti splendidi ricordi, ma adesso bisogna guardare al futuro e programmare la stagione che sarà. Con il ds Massimo Taibi c’è unità d’intenti, un primo incontro sugli obiettivi è già stato fatto, adesso si inizierà a ragionare in ottica ritiro. “Obiettivi non ce ne dobbiamo porre – ha affermato il tecnico – , la classifica di Serie B cambia rapidamente perché il campionato è molto equilibrato, dobbiamo rendere solamente i tifosi orgogliosi e portare il nome della Reggina in giro per l’Italia. E’ chiaro che in una squadra servono i nomi e la profondità della rosa, ma sono aspetti che poi contano relativamente. E’ molto importante lo spirito con cui si va in campo. Dovremo lavorare su questo. Il ds Taibi mi ha garantito che il gruppo è sanissimo, bisogna capire con quali calciatori partiremo per il ritiro, abbiamo uno zoccolo duro dal quale partire e che stava per centrare i playoff”.