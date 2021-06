Reggina, gli aggiornamenti su rosa e mercato: da Ricci a Rivas, le ultime

17 Giugno 2021 17:47

Gli aggiornamenti su rosa e calciomercato della Reggina: ancora poche mosse, le trattative devono entrare nel vivo

La Reggina lavora. Non quella sul campo, che per ora riposa, ma quella fuori. Perché Reggina non è solo partita della domenica. C’è l’intenso lavoro al Sant’Agata, come documentato ieri attraverso il lungo viaggio all’interno del centro sportivo, ma anche e soprattutto quello sul mercato, vero e proprio argomento caldo di queste settimane. E, nonostante ciò, si può notare come non sia entrato ancora propriamente nel vivo. La società amaranto si è mossa ufficializzando l’allenatore, salutando Nicolas e prolungando il contratto a Bianchi, ma per il resto attende sorniona anche le mosse degli altri cercando di trarre il massimo da ogni situazione. E’ il calciomercato 2021, è il calciomercato in era Covid, è il calciomercato in cui a prevalere saranno le idee e non i soldi, che per ogni club saranno da gestire in maniera oculata. Alla luce di ciò, addentriamoci all’interno del solito approfondimento di mercato sulla rosa amaranto tra entrate e uscite dopo gli ultimi aggiornamenti. Di seguito l’organico attuale e sotto tutte le considerazioni.

PORTIERI

Guarna (2022)

Farroni (2022)

DIFENSORI

Cionek (2023)

Loiacono (2022)

Rossi (2022)

Gasparetto (2022)

Stavropoulos (2022)

CENTROCAMPISTI

Crisetig (2022)

Faty (2023)

Bianchi (2021)

Bellomo (2022)

Crimi (2022)

Paolucci (2022)

Mastour (2022)

ESTERNI

Liotti (2022)

Situm (2023)

Di Chiara (2022, prestito biennale)

Lakicevic (2022)

Rolando (2022)

Garufo (2022)

ATTACCANTI

Menez (2023)

Denis (2022)

Montalto (2022)

Portieri e difesa: due salutano, altri due forse, altri due arrivano

Enigma importante da risolvere quello sui portieri. Due hanno salutato (Plizzari e Nicolas), due sono sotto contratto ma non certi di rimanere (Guarna e Farroni), due dovrebbe arrivare. Proprio il numero degli estremi difensori in entrata fa presupporre almeno un’uscita certa. I profili sono chiari: un esperto e un giovane. Vigorito e Micai restano i nomi caldi, seppur sul secondo si sia sbilanciato in maniera chiara il procuratore, spiegando che si attendono anche le mosse della Salernitana. Più vicino il nome sul giovane, Alessandro Russo. Al momento tuttavia, pur essendo il reparto su cui forse la Reggina si vorrebbe muovere con più necessità, non si registrano passi rapidi sui vari profili: il club vuole valutare bene ogni situazione.

Nessun nome per ora filtra per quanto concerne i centrali difensivi, seppur Taibi abbia affermato come ne servano almeno due, fermo restando quelle che dovrebbero essere ad oggi le conferme dei vari Cionek, Stavropoulos e Loiacono. Già segnato il destino di Rossi e Gasparetto.

Centrocampo ed esterni: variabile modulo, ma gli identikit sono chiari

A centrocampo la strada sembra facilmente tracciata. Dando per scontato il 4-4-2 come modulo scelto, considerando anche la “confessione” di Taibi su questo sistema di gioco, sembra chiaro come il lavoro maggiore sia da svolgere sulle fasce. Al centro, infatti, Crisetig, Bianchi (ha rinnovato) e Crimi vanno verso la conferma. Diverso il discorso su Faty, su cui a pesare saranno le riflessioni di Aglietti. Obi è l’unico nome fatto dal mister per la zona nevralgica, pista al momento molto difficile. Paolucci e Mastour, così come Garufo, Rolando e in generale tutti i calciatori in prestito, dovrebbero trovare altra sistemazione, così come fatto capire ampiamente più volte dal direttore sportivo. Non è da escludere che su qualcuno di questi ci sia un dialogo con lo stesso allenatore, considerando la voglia di ognuno di giocarsi qualche chance in B (tutti hanno mercato soprattutto in C).

Capitolo esterni: è ciò su cui si punta maggiormente, considerando la variabile modulo. Con un 4-4-2 servirebbero dai 6 agli 8 calciatori di fascia, considerando i titolari e le alternative. A sinistra già confermati Di Chiara e Liotti, a destra sicuramente Lakicevic più un altro terzino (giovane, ha affermato Taibi), se consideriamo fuori Rolando e Garufo. Situm va bene su entrambe le fasce e poi ne servirebbero almeno altri due. Per uno di questi si tratterebbe di un ritorno: Rigoberto Rivas. Il calciatore non è stato riscattato, come scritto ieri, ma la prossima settimana ci sarà un nuovo incontro con l’Inter per definire un accordo sulla base dell’acquisizione a titolo definitivo. Altro nome uscito fuori è quello di Federico Ricci, di proprietà del Sassuolo e l’ultimo anno al Monza. Il calciatore è uno dei tantissimi sondati da Taibi in queste settimane, uno di quelli che rientrano nei soliti colloqui quotidiani e continui del direttore con gli altri colleghi. Operazione tutt’altro che semplice e di non facile risoluzione. Da capire se un arrivo esclude l’altro o il club possa decidere di chiudere con entrambi il capitolo esterni.

Attacco: tutto molto tranquillo

Non bolle molto in pentola. La certezza sembrerebbe essere l’utilizzo delle due punte, con la conferma di Denis e Montalto. Ne servono almeno altre due, oppure una in caso di conferma di Menez. Sul francese, le novità non sono molte di più rispetto a quanto non si sappia. Alla luce delle offerte pervenute, l’ultima parola sembrerebbe spettare a mister Aglietti. “Houdini” non può essere un calciatore, al di là dei suoi difetti e del rendimento dell’ultima stagione, per cui disfarsi con facilità.