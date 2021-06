Recovery: dl reclutamento accelera assunzioni, concorsi PA in 100 giorni**

3 Giugno 2021 21:13

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – Accelerare sulle assunzioni, per portare avanti rapidamente la messa a terra del Pnrr, senza ritardi che potrebbero metterne a rischio le risorse. Il dl sul reclutamento all’esame del Cdm domani, illustrato oggi in cabina di regia dal ministro Renato Brunetta, prevede concorsi semplificati e digitali per la Pubblica amministrazione da chiudere nell’arco di 100 giorni, così da spingere la realizzazione dei progetti.