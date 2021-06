Quanto soldi ha perso Coca-Cola per il gesto di Ronaldo? Crollo verticale in borsa, in fumo miliardi di euro

15 Giugno 2021 17:11

A causa del gesto compiuto da Cristiano Ronaldo in conferenza stampa, Coca-Cola è crollata in borsa e ha visto andare in fumo ben quattro miliardi di euro

Una scena sorprendente e curiosa, che ha fatto immediatamente il giro del mondo. Il gesto compiuto da Cristiano Ronaldo in conferenza stampa alla vigilia di Ungheria-Portogallo, non è passato inosservato ed è costato svariati miliardi di dollari a Coca-Cola, main sponsor di Euro 2021. Il portoghese, giunto davanti ai giornalisti insieme al ct Fernando Santos, ha subito spostato le due bottigliette della famosa bibita gassata presenti davanti a lui, sostituendole con dell’acqua. Comportamento per niente apprezzato da Coca-Cola, costretta a fare i conti con un pesante danno d’immagine dovuto al gesto di Ronaldo.

Crollo in borsa

Prima della conferenza stampa infatti, Coca-Cola viaggiava vicino ai 56,10 dollari ad azione ma, subito dopo il siparietto con protagonista Ronaldo, il prezzo è crollato ad un minimo di 55,22 dollari per azione. Un tracollo dell’1,6% per l’azienda, passata nel breve volgere di 30 minuti da 242 a 238 miliardi di dollari. Una perdita totale di 4 miliardi di dollari, di cui Coca-Cola avrebbe fatto volentieri a meno, considerando anche il danno d’immagine a livello planetario. Non è chiaro come la situazione si evolverà, ma non sono escluse conseguenze per quel gesto compiuto da Ronaldo davanti agli occhi del mondo intero.