Quando la Reggina aveva soffiato David Alaba al Bayern Monaco: il retroscena amaranto sul capitano dell’Austria 

26 Giugno 2021 18:16

David Alaba, stella dell’Austria che affronterà l’Italia negli ottavi di finale di Euro 2021, è stato vicinissimo alla Reggina nel 2006: il retroscena sulla trattativa sfumata solo per volere della famiglia

Italia subito impegnata nel primo giorno degli ottavi di finale di Euro 2021. Azzurri in campo, a Wembley e non all’Olimpico di Roma (per la prima volta) contro l’Austria, squadra fisica e arcigna, con alcune individualità interessanti. Fra di esse spicca senza dubbio David Alaba, uno dei calciatori più blasonati dell’intera competizione. Il terzino si è appena trasferito al Real Madrid dopo aver vinto tutto con il Bayern Monaco: 10 Scudetti, 6 Coppe di Germania e altrettante Supercoppe di Germania, 2 Champions League, 2 Supercoppe UEFA e 2 Mondiali per Club. E pensare che la sua carriera al Bayern Monaco, probabilmente, non sarebbe mai iniziata: nel 2006 la Reggina lo aveva praticamente soffiato al club tedesco!

Incredibile ma vero, nell’estate di 15 anni fa, un osservatore della Reggina aveva segnalato il giovane calciatore alla dirigenza calabrese. Nelle giovanili erano presenti già tanti austriaci e ungheresi, segnale di come la Reggina fosse molto attenta al mercato centro-europeo. L’accordo con l’Austria Vienna era stato raggiunto, il calciatore era pronto a partire alla volta del Sant’Agata, ma la famiglia si mise di mezzo. Reggio Calabria era troppo lontana e sarebbe stato anche difficile trasferirsi in zona per il padre e la madre del calciatore che avevano paura di non trovare lavoro. I due genitori preferirono una soluzione più vicina sia a livello geografico che a livello culturale: 2 anni dopo iniziò la pazzesca carriera di David Alaba al Bayern Monaco.