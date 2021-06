Euro 2021, quali partite trasmetterà in chiaro la Rai? Dall’Italia alla finale: la lista completa delle 27 gare

4 Giugno 2021 16:38

La Rai trasmetterà 27 partite di Euro 2021: dai match dell’Italia fino alla finalissima, ecco data e orario delle gare in chiaro sulla tv di Stato

Manca sempre di meno al fatidico 11 giugno, data in cui inizieranno gli Europei 2021 di calcio. Giornata che per altro vedrà l’Italia di Roberto Mancini subito in campo nella gara inaugurale contro la Turchia. Le gara di Euro 2021 potranno essere seguite su Sky che coprirà l’intera competizione mostrando tutte le partite ai propri abbonati. La Rai invece, farà vedere in chiaro 27 incontro: tutte le partite dell’Italia, 18 incontri della fase a gironi, 4 ottavi di finale, 2 quarti di finale, le 2 semifinali e la finalissima.

Di seguito la lista completa delle gare di Euro 2021 trasmesse dalla Rai:

Venerdì 11 giugno (ore 21) – Turchia- Italia

Sabato 12 giugno (ore 15) – Galles-Svizzera

Sabato 12 giugno (ore 21) – Belgio-Russia

Domenica 13 giugno (ore 15) – Inghilterra-Croazia

Domenica 13 giugno (ore 21) – Paesi Bassi-Ucraina

Lunedì 14 giugno (ore 21) – Spagna-Svezia

Martedì 15 giugno (ore 21) – Francia-Germania

Mercoledì 16 giugno (ore 21) – Italia -Svizzera

Giovedì 17 giugno (ore 21) – Paesi Bassi-Austria

Venerdì 18 giugno (ore 21) – Inghilterra-Scozia

Sabato 19 giugno (ore 18) – Portogallo-Germania

Sabato 19 giugno (ore 21) – Spagna-Polonia

Domenica 20 giugno (ore 18) – Italia -Galles

Lunedì 21 giugno (ore 21) – Finlandia-Belgio

Martedì 22 giugno (ore 21) – Repubblica Ceca-Inghilterra/Croazia-Scozia

Mercoledì 23 giugno (ore 21) – Portogallo-Francia/Germania-Ungheria

Le gare della fase eliminatoria: