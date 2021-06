Messina, criticità al transito pedonale: per l’estate cambia la viabilità a Torre Faro, ecco i provvedimenti validi fino al 15 settembre

19 Giugno 2021 08:28

L’Amministrazione Comunale di Messina ha ritenuto necessario ed opportuno apportare modifiche al precedente provvedimento di Giunta, introducendo modifiche alla sede stradale della via Palazzo, dove sono istituiti percorsi pedonali su entrambi i lati ed il limite di velocità massimo pari a 30 Km/h nelle vie Palazzo e Cariddi

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 313 dello scorso 8 giugno, a seguito della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 258 del 26 maggio, sono stati adottati provvedimenti viabili a Torre Faro per la stagione estiva, in vigore sino al 15 settembre prossimo. Considerato che sono state rilevate alcune criticità relativamente al transito pedonale in alcuni tratti, ai sensi dell’ordinanza n. 656 del 9 giugno scorso, l’Amministrazione comunale con successiva Delibera di Giunta n. 345 di ieri, giovedì 17, a seguito delle osservazioni degli Assessori Dafne Musolino e Salvatore Mondello, ha ritenuto necessario ed opportuno apportare modifiche al precedente provvedimento di Giunta n. 313, relativamente al transito nelle aree pedonali, introducendo modifiche definitive, con durata illimitata, alla sede stradale della via Palazzo, dove sono istituiti percorsi pedonali su entrambi i lati ed il limite di velocità massimo pari a 30 Km/h nelle vie Palazzo e Cariddi, quest’ultima nel tratto compreso tra le vie Circuito e Palazzo. Pertanto, il Servizio Mobilità Urbana ed Autoparco ha disposto con ordinanza n. 700 di oggi, venerdì 18, successive modifiche ed integrazioni.

Nelle aree pedonali con durata continua (tutti i giorni h 24) nei tratti della via Palazzo, tra le vie Pietro Ribaud e Cariddi; della via Cariddi (ex via Nuova), tra le vie Mangraviti e Palazzo; della via Torre, tra le vie Rando e Pozzo Giudeo; della via Fortino, tra le vie Lanterna e Biasini, è consentito l’accesso in deroga: ai veicoli in servizio urgente di emergenza (polizia, ambulanze, vigili del fuoco); ai veicoli autorizzati a servizio di persone invalide con limitate capacità motorie muniti di apposito contrassegno; ai veicoli di Messina Servizi Bene Comune per la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le 02 e le 07; ai veicoli merci di massa a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate esclusivamente nelle fasce orarie 7 – 9 e 15 – 16; ai veicoli di Poste Italiane ed AMAM previa esplicita autorizzazione; ad auto e motoveicoli di residenti autorizzati solo per accedere a cortili ed autorimesse muniti di regolamentare passo carrabile. E’ stata altresì regolamentata la via Palazzo, ove sono istituiti percorsi pedonali lungo entrambi i lati della sede stradale; la sosta, ove consentita dalla larghezza della sede stradale, è possibile soltanto lungo il lato mare (est o destro nel senso di marcia) ed è necessario lasciare adeguati spazi per l’utilizzo degli esistenti accessi pedonali alla spiaggia. E’ stato disposto inoltre il divieto di sosta h 24 con zona rimozione sul lato sinistro (monte) della via Palazzo, e sempre in via Palazzo e in via Cariddi, nel tratto compreso tra le vie Circuito e Palazzo, vige il limite massimo di velocità pari a 30 Km/h.