Presto attivo lo sportello del Consumatore U.Di.Con. nel Comune di Nicotera

30 Giugno 2021 11:30

Iamundo: “grazie all’accordo sottoscritto ieri tra il Comune di Nicotera (VV) e l’U.Di.Con., presso la sede comunale sarà attivo nei prossimi giorni uno Sportello del Consumatore”

“Grazie all’accordo sottoscritto ieri tra il Comune di Nicotera (VV) e l’U.Di.Con., presso la sede comunale sarà attivo nei prossimi giorni uno Sportello del Consumatore, all’interno del quale il Responsabile Zonale dell’U.Di.Con. Pasquale Andronaco, fornirà consulenza legale gratuita alla cittadinanza sui problemi che riguardano il cittadino e l’utente nei suoi rapporti con imprese ed enti pubblici ed assistenza nelle vertenze con gli stessi”.

Lo annuncia, con viva soddisfazione, il Commissario Regionale dell’U.Di.Con Calabria, Nico Iamundo, che dichiara: “L’U.Di.Con. si occupa, dalla sua istituzione, dell’educazione e della tutela del cittadino nella sua duplice veste di consumatore ed utente in molti settori, quali, tra gli altri, telecomunicazioni, banche e assicurazioni, ambiente ed energia, casa, salute, alimentazione, pubblica amministrazione e servizi pubblici, turismo. Lo Sportello del Consumatore – continua Iamundo – ha lo scopo da un lato di informare ed educare il cittadino sui propri diritti, difenderlo e tutelarlo gratuitamente in caso di problematiche, orientarlo verso scelte più consapevoli, dall’altro di migliorare il livello di conoscenza dei cittadini sul funzionamento delle strutture pubbliche e private che erogano i principali servizi a tutela dei consumatori. Grazie allo Sportello, fra qualche giorno il cittadino di Nicotera potrà, inoltre, segnalare eventuali disservizi e fare proposte e suggerimenti per la loro risoluzione”

“Avere anche a Nicotera un nuovo punto di riferimento a tutela e a supporto di noi consumatori – dichiara il Responsabile Zonale U.Di.Con. Pasquale Andronaco – è un fatto molto importante. Purtroppo spesso ci capita di trovarci in situazioni spiacevoli dovute alle problematiche per bollette troppo alte o servizi o acquisti ingannevoli e da oggi sappiamo a chi possiamo rivolgerci per avere un aiuto concreto nell’affrontare queste situazioni e far valere i nostri diritti. Per questo ringrazio l’Amministrazione Comunale che ha seguito con grande impegno e permesso, nonostante le difficoltà del momento, l’attivazione di questo sportello di grande utilità per la cittadinanza Nicoterese che potrà avere un nuovo punto di riferimento per avere maggiori informazioni dove i nostri operatori saranno pronti ad ascoltare il Cittadino e ad indirizzarlo verso la giusta soluzione. Il cittadino utente di servizi pubblici deve poter contare su adeguate forme di tutela dei propri interessi” – conclude Andronaco.