Euro 2021, l’Italia comunica i premi in denaro dai quarti all’eventuale finale: è la big più ‘tirchia’ 

22 Giugno 2021 13:03

L’Italia comunica i premi in denaro garantiti ai propri calciatori dai quarti di finale di Euro 2021 fino all’eventuale finale: fra le big è la nazionale che spenderà di meno

Grande entusiasmo in casa Italia per il passaggio del Girone di Euro 2021 a punteggio pieno e senza subire nemmeno un gol. La Nazionale impressiona anche i media esteri che hanno inserito gli azzurri fra le possibili candidate al titolo, ricredendosi rispetto alle previsioni della vigilia del torneo. Conclusa la fase a gironi, è tempo di stabilire i premi in denaro per la fase eliminatoria. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha incontrato Chiellini e Bonucci, leader del gruppo azzurro, per concordare le cifre destinate ad ogni singolo calciatore in base ai turni che verranno superati nel tabellone. Le cifre sono molto simili a quelle del precedente Europeo del 2016, con la novità dell’inserimento di un premio in denaro anche per i quarti di finale: battendo l’Austria infatti, Immobile e compagni guadagneranno 80.000 euro lordi a testa. L’accesso in semifinale vale 150.000 euro ciascuno, mentre la finale frutterebbe 200.000 per il secondo posto e 250.000 per il primo. Tanti soldi, senza dubbio, ma l’Italia risulta comunque la big più ‘tirchia’. In caso di successo, Francia e Portogallo hanno promesso 340.000 euro, Germania e Spagna circa 400.000, il Belgio 435.000. La regina resta l’Inghilterra che per festeggiare il titolo a Wembley metterebbe a disposizione 540.000 euro per ogni singolo calciatore.